BUDDY מחיר היום

מחיר BUDDY (BUDDY) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 5.41% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BUDDY ל USD הוא -- לכל BUDDY.

BUDDY כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 19,961.11, עם היצע במחזור של 999.31M BUDDY. ב‑24 השעות האחרונות, BUDDY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00544873, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BUDDY נע ב +0.99% בשעה האחרונה ו -12.52% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BUDDY (BUDDY) מידע שוק

שווי שוק $ 19.96K$ 19.96K $ 19.96K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 19.96K$ 19.96K $ 19.96K אספקת מחזור 999.31M 999.31M 999.31M אספקה כוללת 999,307,803.494604 999,307,803.494604 999,307,803.494604

שווי השוק הנוכחי של BUDDY הוא $ 19.96K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BUDDY הוא 999.31M, עם היצע כולל של 999307803.494604. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.96K.