Bucket Token (BUT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00390027 $ 0.00390027 $ 0.00390027 24 שעות נמוך $ 0.00437007 $ 0.00437007 $ 0.00437007 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00390027$ 0.00390027 $ 0.00390027 גבוה 24 שעות $ 0.00437007$ 0.00437007 $ 0.00437007 שיא כל הזמנים $ 0.05549$ 0.05549 $ 0.05549 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00382411$ 0.00382411 $ 0.00382411 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.13% שינוי מחיר (1D) -8.92% שינוי מחיר (7D) -13.87% שינוי מחיר (7D) -13.87%

Bucket Token (BUT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00392349. במהלך 24 השעות האחרונות, BUT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00390027 לבין שיא של $ 0.00437007, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BUTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.05549, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00382411.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BUT השתנה ב -1.13% במהלך השעה האחרונה, -8.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.87% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bucket Token (BUT) מידע שוק

שווי שוק $ 1.54M$ 1.54M $ 1.54M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.90M$ 3.90M $ 3.90M אספקת מחזור 395.06M 395.06M 395.06M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bucket Token הוא $ 1.54M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BUT הוא 395.06M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.90M.