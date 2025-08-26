עוד על BUT

Bucket Token סֵמֶל

Bucket Token מחיר (BUT)

1 BUT ל USDמחיר חי:

$0.00391756
$0.00391756
-9.00%1D
Bucket Token (BUT) טבלת מחירים חיה
Bucket Token (BUT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-1.13%

-8.92%

-13.87%

-13.87%

Bucket Token (BUT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00392349. במהלך 24 השעות האחרונות, BUT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00390027 לבין שיא של $ 0.00437007, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BUTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.05549, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00382411.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BUT השתנה ב -1.13% במהלך השעה האחרונה, -8.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.87% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bucket Token (BUT) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Bucket Token הוא $ 1.54M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BUT הוא 395.06M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.90M.

Bucket Token (BUT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Bucket Tokenל USDהיה $ -0.0003844892694997.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBucket Token ל USDהיה . $ -0.0027457591.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBucket Token ל USDהיה $ -0.0027840555.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Bucket Tokenל USDהיה $ -0.018262436623835478.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0003844892694997-8.92%
30 ימים$ -0.0027457591-69.98%
60 ימים$ -0.0027840555-70.95%
90 ימים$ -0.018262436623835478-82.31%

מה זהBucket Token (BUT)

Bucket Protocol is a next-generation Liquidity Layer on the Sui Network. It empowers users to mint the $BUCK stablecoin by locking various assets as collateral, while unlocking opportunities for yield generation and leveraged liquidity across the ecosystem. Within just one month of launch, Bucket has become a top 10 DeFi application on the Sui blockchain. Today, we manage over $110M in Total Value Locked (TVL), serving as a foundation to support Sui ecosystem sustainability. Our mission is to expand $BUCK’s use cases, strengthen the ecosystem, and boost Sui’s liquidity.

Bucket Token (BUT) משאב

האתר הרשמי

Bucket Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Bucket Token (BUT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Bucket Token (BUT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Bucket Token.

בדוק את Bucket Token תחזית המחיר עכשיו‏!

BUT למטבעות מקומיים

Bucket Token (BUT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Bucket Token (BUT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BUT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Bucket Token (BUT)

כמה שווה Bucket Token (BUT) היום?
החי BUTהמחיר ב USD הוא 0.00392349 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BUT ל USD?
המחיר הנוכחי של BUT ל USD הוא $ 0.00392349. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Bucket Token?
שווי השוק של BUT הוא $ 1.54M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BUT?
ההיצע במחזור של BUT הוא 395.06M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BUT?
‏‏BUT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.05549 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BUT?
BUT ‏‏רשם מחירATL של 0.00382411 USD.
מהו נפח המסחר של BUT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BUT הוא -- USD.
האם BUT יעלה השנה?
BUT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BUT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.