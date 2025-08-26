BUBU (BUBU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00038757 $ 0.00038757 $ 0.00038757 24 שעות נמוך $ 0.00044406 $ 0.00044406 $ 0.00044406 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00038757$ 0.00038757 $ 0.00038757 גבוה 24 שעות $ 0.00044406$ 0.00044406 $ 0.00044406 שיא כל הזמנים $ 0.00455941$ 0.00455941 $ 0.00455941 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00037297$ 0.00037297 $ 0.00037297 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.18% שינוי מחיר (1D) -10.48% שינוי מחיר (7D) -5.73% שינוי מחיר (7D) -5.73%

BUBU (BUBU) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00039117. במהלך 24 השעות האחרונות, BUBU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00038757 לבין שיא של $ 0.00044406, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BUBUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00455941, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00037297.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BUBU השתנה ב +0.18% במהלך השעה האחרונה, -10.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.73% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BUBU (BUBU) מידע שוק

שווי שוק $ 390.28K$ 390.28K $ 390.28K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 390.28K$ 390.28K $ 390.28K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BUBU הוא $ 390.28K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BUBU הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 390.28K.