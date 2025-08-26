BUBBLES (BUBBLES) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00153798 $ 0.00153798 $ 0.00153798 24 שעות נמוך $ 0.0016142 $ 0.0016142 $ 0.0016142 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00153798$ 0.00153798 $ 0.00153798 גבוה 24 שעות $ 0.0016142$ 0.0016142 $ 0.0016142 שיא כל הזמנים $ 0.02451852$ 0.02451852 $ 0.02451852 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00153798$ 0.00153798 $ 0.00153798 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -4.68% שינוי מחיר (7D) -14.24% שינוי מחיר (7D) -14.24%

BUBBLES (BUBBLES) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00153838. במהלך 24 השעות האחרונות, BUBBLES נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00153798 לבין שיא של $ 0.0016142, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BUBBLESהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02451852, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00153798.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BUBBLES השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -4.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BUBBLES (BUBBLES) מידע שוק

שווי שוק $ 1.54M$ 1.54M $ 1.54M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.54M$ 1.54M $ 1.54M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BUBBLES הוא $ 1.54M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BUBBLES הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.54M.