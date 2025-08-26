BTSE Token (BTSE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.64 $ 1.64 $ 1.64 24 שעות נמוך $ 1.66 $ 1.66 $ 1.66 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.64$ 1.64 $ 1.64 גבוה 24 שעות $ 1.66$ 1.66 $ 1.66 שיא כל הזמנים $ 9.21$ 9.21 $ 9.21 המחיר הנמוך ביותר $ 0.369569$ 0.369569 $ 0.369569 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.15% שינוי מחיר (1D) +0.04% שינוי מחיר (7D) +2.24% שינוי מחיר (7D) +2.24%

BTSE Token (BTSE) המחיר בזמן אמת של הוא $1.66. במהלך 24 השעות האחרונות, BTSE נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.64 לבין שיא של $ 1.66, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BTSEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 9.21, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.369569.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BTSE השתנה ב +0.15% במהלך השעה האחרונה, +0.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BTSE Token (BTSE) מידע שוק

שווי שוק $ 268.29M$ 268.29M $ 268.29M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 331.10M$ 331.10M $ 331.10M אספקת מחזור 162.06M 162.06M 162.06M אספקה כוללת 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BTSE Token הוא $ 268.29M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BTSE הוא 162.06M, עם היצע כולל של 200000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 331.10M.