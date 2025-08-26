עוד על BTSE

BTSE Token סֵמֶל

BTSE Token מחיר (BTSE)

לא רשום

1 BTSE ל USDמחיר חי:

$1.66
$1.66$1.66
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
BTSE Token (BTSE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:42:53 (UTC+8)

BTSE Token (BTSE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.64
$ 1.64$ 1.64
24 שעות נמוך
$ 1.66
$ 1.66$ 1.66
גבוה 24 שעות

$ 1.64
$ 1.64$ 1.64

$ 1.66
$ 1.66$ 1.66

$ 9.21
$ 9.21$ 9.21

$ 0.369569
$ 0.369569$ 0.369569

+0.15%

+0.04%

+2.24%

+2.24%

BTSE Token (BTSE) המחיר בזמן אמת של הוא $1.66. במהלך 24 השעות האחרונות, BTSE נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.64 לבין שיא של $ 1.66, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BTSEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 9.21, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.369569.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BTSE השתנה ב +0.15% במהלך השעה האחרונה, +0.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BTSE Token (BTSE) מידע שוק

$ 268.29M
$ 268.29M$ 268.29M

--
----

$ 331.10M
$ 331.10M$ 331.10M

162.06M
162.06M 162.06M

200,000,000.0
200,000,000.0 200,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BTSE Token הוא $ 268.29M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BTSE הוא 162.06M, עם היצע כולל של 200000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 331.10M.

BTSE Token (BTSE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של BTSE Tokenל USDהיה $ +0.00063188.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBTSE Token ל USDהיה . $ +0.0468714280.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBTSE Token ל USDהיה $ +0.0177367680.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של BTSE Tokenל USDהיה $ +0.048505574070434.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00063188+0.04%
30 ימים$ +0.0468714280+2.82%
60 ימים$ +0.0177367680+1.07%
90 ימים$ +0.048505574070434+3.01%

מה זהBTSE Token (BTSE)

The BTSE token powers the BTSE ecosystem and enhances your trading experience.

BTSE Token (BTSE) משאב

האתר הרשמי

BTSE Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה BTSE Token (BTSE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BTSE Token (BTSE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BTSE Token.

בדוק את BTSE Token תחזית המחיר עכשיו‏!

BTSE למטבעות מקומיים

BTSE Token (BTSE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של BTSE Token (BTSE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BTSE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על BTSE Token (BTSE)

כמה שווה BTSE Token (BTSE) היום?
החי BTSEהמחיר ב USD הוא 1.66 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BTSE ל USD?
המחיר הנוכחי של BTSE ל USD הוא $ 1.66. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של BTSE Token?
שווי השוק של BTSE הוא $ 268.29M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BTSE?
ההיצע במחזור של BTSE הוא 162.06M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BTSE?
‏‏BTSE השיג מחיר שיא (ATH) של 9.21 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BTSE?
BTSE ‏‏רשם מחירATL של 0.369569 USD.
מהו נפח המסחר של BTSE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BTSE הוא -- USD.
האם BTSE יעלה השנה?
BTSE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BTSE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:42:53 (UTC+8)

BTSE Token (BTSE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

