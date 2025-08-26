BSCPAD (BSCPAD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01512728 $ 0.01512728 $ 0.01512728 24 שעות נמוך $ 0.01604126 $ 0.01604126 $ 0.01604126 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.01512728$ 0.01512728 $ 0.01512728 גבוה 24 שעות $ 0.01604126$ 0.01604126 $ 0.01604126 שיא כל הזמנים $ 7.45$ 7.45 $ 7.45 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01370459$ 0.01370459 $ 0.01370459 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.56% שינוי מחיר (1D) -4.78% שינוי מחיר (7D) -10.48% שינוי מחיר (7D) -10.48%

BSCPAD (BSCPAD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01512095. במהלך 24 השעות האחרונות, BSCPAD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01512728 לבין שיא של $ 0.01604126, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BSCPADהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 7.45, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01370459.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BSCPAD השתנה ב -0.56% במהלך השעה האחרונה, -4.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.48% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BSCPAD (BSCPAD) מידע שוק

שווי שוק $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.66M$ 2.66M $ 2.66M אספקת מחזור 79.21M 79.21M 79.21M אספקה כוללת 175,600,000.0 175,600,000.0 175,600,000.0

שווי השוק הנוכחי של BSCPAD הוא $ 1.20M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BSCPAD הוא 79.21M, עם היצע כולל של 175600000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.66M.