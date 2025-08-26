BSClaunch (BSL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00080671 $ 0.00080671 $ 0.00080671 24 שעות נמוך $ 0.00084156 $ 0.00084156 $ 0.00084156 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00080671$ 0.00080671 $ 0.00080671 גבוה 24 שעות $ 0.00084156$ 0.00084156 $ 0.00084156 שיא כל הזמנים $ 1.023$ 1.023 $ 1.023 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00062871$ 0.00062871 $ 0.00062871 שינוי מחיר (שעה אחת) 0.00% שינוי מחיר (1D) -1.34% שינוי מחיר (7D) -0.45% שינוי מחיר (7D) -0.45%

BSClaunch (BSL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00082006. במהלך 24 השעות האחרונות, BSL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00080671 לבין שיא של $ 0.00084156, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BSLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.023, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00062871.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BSL השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -1.34% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BSClaunch (BSL) מידע שוק

שווי שוק $ 5.25K$ 5.25K $ 5.25K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 82.01K$ 82.01K $ 82.01K אספקת מחזור 6.40M 6.40M 6.40M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BSClaunch הוא $ 5.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BSL הוא 6.40M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 82.01K.