Brume סֵמֶל

Brume מחיר (BRUME)

לא רשום

1 BRUME ל USDמחיר חי:

$0.060385
$0.060385
0.00%1D
mexc
USD
Brume (BRUME) טבלת מחירים חיה
Brume (BRUME) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 5.07
$ 5.07

$ 0.01944995
$ 0.01944995

--

--

+1.90%

+1.90%

Brume (BRUME) המחיר בזמן אמת של הוא $0.060385. במהלך 24 השעות האחרונות, BRUME נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BRUMEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.07, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01944995.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BRUME השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.90% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Brume (BRUME) מידע שוק

$ 166.41K
$ 166.41K

--
--

$ 166.41K
$ 166.41K

2.76M
2.76M

2,755,734.431994174
2,755,734.431994174

שווי השוק הנוכחי של Brume הוא $ 166.41K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BRUME הוא 2.76M, עם היצע כולל של 2755734.431994174. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 166.41K.

Brume (BRUME) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Brumeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBrume ל USDהיה . $ +0.0060925204.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBrume ל USDהיה $ +0.0201363927.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Brumeל USDהיה $ +0.009906160848727654.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ +0.0060925204+10.09%
60 ימים$ +0.0201363927+33.35%
90 ימים$ +0.009906160848727654+19.62%

מה זהBrume (BRUME)

Brume Wallet is an Ethereum wallet (for now), whose killer feature is a built-in implementation of the Tor protocol (the dark net), that makes all your network requests go through the Tor network, such that the people at the end of the pipe can't use your IP address to track you or censor you. By using traditional wallets, your IP address is sent to multiple third-party services, who often have access to your multiple wallet addresses too, so they can use this information to track you and your wallets, and/or censor your transactions. Brume Wallet prevents that, and does even more in terms of privacy and security.

Brume (BRUME) משאב

האתר הרשמי

Brumeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Brume (BRUME) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Brume (BRUME) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Brume.

בדוק את Brume תחזית המחיר עכשיו‏!

BRUME למטבעות מקומיים

Brume (BRUME) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Brume (BRUME) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BRUME הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Brume (BRUME)

כמה שווה Brume (BRUME) היום?
החי BRUMEהמחיר ב USD הוא 0.060385 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BRUME ל USD?
המחיר הנוכחי של BRUME ל USD הוא $ 0.060385. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Brume?
שווי השוק של BRUME הוא $ 166.41K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BRUME?
ההיצע במחזור של BRUME הוא 2.76M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BRUME?
‏‏BRUME השיג מחיר שיא (ATH) של 5.07 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BRUME?
BRUME ‏‏רשם מחירATL של 0.01944995 USD.
מהו נפח המסחר של BRUME?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BRUME הוא -- USD.
האם BRUME יעלה השנה?
BRUME ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BRUME תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Brume (BRUME) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

