Brume (BRUME) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 5.07 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01944995 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +1.90%

Brume (BRUME) המחיר בזמן אמת של הוא $0.060385. במהלך 24 השעות האחרונות, BRUME נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BRUMEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.07, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01944995.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BRUME השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.90% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Brume (BRUME) מידע שוק

שווי שוק $ 166.41K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 166.41K אספקת מחזור 2.76M אספקה כוללת 2,755,734.431994174

שווי השוק הנוכחי של Brume הוא $ 166.41K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BRUME הוא 2.76M, עם היצע כולל של 2755734.431994174. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 166.41K.