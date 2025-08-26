Brett Killer (KRETT) מידע על מחיר (USD)

Brett Killer (KRETT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KRETT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KRETTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KRETT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -8.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Brett Killer (KRETT) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Brett Killer הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 552.07. ההיצע במחזור של KRETT הוא 0.00, עם היצע כולל של 420690000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 51.99K.