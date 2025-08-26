עוד על KRETT

KRETT מידע על מחיר

KRETT אתר רשמי

KRETT טוקניומיקה

KRETT תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Brett Killer סֵמֶל

Brett Killer מחיר (KRETT)

לא רשום

1 KRETT ל USDמחיר חי:

$0.000000123577
$0.000000123577$0.000000123577
-8.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Brett Killer (KRETT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:35:18 (UTC+8)

Brett Killer (KRETT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-8.08%

-6.02%

-6.02%

Brett Killer (KRETT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KRETT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KRETTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KRETT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -8.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Brett Killer (KRETT) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 552.07
$ 552.07$ 552.07

$ 51.99K
$ 51.99K$ 51.99K

0.00
0.00 0.00

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Brett Killer הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 552.07. ההיצע במחזור של KRETT הוא 0.00, עם היצע כולל של 420690000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 51.99K.

Brett Killer (KRETT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Brett Killerל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBrett Killer ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBrett Killer ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Brett Killerל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-8.08%
30 ימים$ 0+6.12%
60 ימים$ 0+43.67%
90 ימים$ 0--

מה זהBrett Killer (KRETT)

KRETT the BRETT killer Community take over project aiming to disrupt the market with amazing content, strong holders, & community engagement

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Brett Killer (KRETT) משאב

האתר הרשמי

Brett Killerתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Brett Killer (KRETT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Brett Killer (KRETT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Brett Killer.

בדוק את Brett Killer תחזית המחיר עכשיו‏!

KRETT למטבעות מקומיים

Brett Killer (KRETT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Brett Killer (KRETT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KRETT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Brett Killer (KRETT)

כמה שווה Brett Killer (KRETT) היום?
החי KRETTהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KRETT ל USD?
המחיר הנוכחי של KRETT ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Brett Killer?
שווי השוק של KRETT הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KRETT?
ההיצע במחזור של KRETT הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KRETT?
‏‏KRETT השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KRETT?
KRETT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של KRETT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KRETT הוא $ 552.07 USD.
האם KRETT יעלה השנה?
KRETT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KRETT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:35:18 (UTC+8)

Brett Killer (KRETT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.