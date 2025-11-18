Breaking Bread מחיר היום

מחיר Breaking Bread (BRBR) בזמן אמת היום הוא $ 0.0000302, עם שינוי של 2.68% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BRBR ל USD הוא $ 0.0000302 לכל BRBR.

Breaking Bread כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 30,198, עם היצע במחזור של 999.95M BRBR. ב‑24 השעות האחרונות, BRBR סחר בין $ 0.00002808 (נמוך) ל $ 0.00003048 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00035676, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0000234.

ביצועים לטווח קצר, BRBR נע ב -0.40% בשעה האחרונה ו -22.81% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Breaking Bread (BRBR) מידע שוק

שווי שוק $ 30.20K$ 30.20K $ 30.20K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 30.20K$ 30.20K $ 30.20K אספקת מחזור 999.95M 999.95M 999.95M אספקה כוללת 999,953,274.114447 999,953,274.114447 999,953,274.114447

