Brain Worms (BWORM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 49.04 גבוה 24 שעות $ 54.45 שיא כל הזמנים $ 1,663.45 המחיר הנמוך ביותר $ 31.58 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.23% שינוי מחיר (1D) -7.88% שינוי מחיר (7D) +1.28%

Brain Worms (BWORM) המחיר בזמן אמת של הוא $50.06. במהלך 24 השעות האחרונות, BWORM נסחר בטווח שבין שפל של $ 49.04 לבין שיא של $ 54.45, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BWORMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1,663.45, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 31.58.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BWORM השתנה ב +0.23% במהלך השעה האחרונה, -7.88% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Brain Worms (BWORM) מידע שוק

שווי שוק $ 147.18K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 147.18K אספקת מחזור 2.95K אספקה כוללת 2,950.1149772905364

שווי השוק הנוכחי של Brain Worms הוא $ 147.18K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BWORM הוא 2.95K, עם היצע כולל של 2950.1149772905364. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 147.18K.