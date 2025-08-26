עוד על BWORM

Brain Worms סֵמֶל

Brain Worms מחיר (BWORM)

לא רשום

1 BWORM ל USDמחיר חי:

$49.82
$49.82$49.82
-8.30%1D
USD
Brain Worms (BWORM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:08:10 (UTC+8)

Brain Worms (BWORM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 49.04
$ 49.04$ 49.04
24 שעות נמוך
$ 54.45
$ 54.45$ 54.45
גבוה 24 שעות

$ 49.04
$ 49.04$ 49.04

$ 54.45
$ 54.45$ 54.45

$ 1,663.45
$ 1,663.45$ 1,663.45

$ 31.58
$ 31.58$ 31.58

+0.23%

-7.88%

+1.28%

+1.28%

Brain Worms (BWORM) המחיר בזמן אמת של הוא $50.06. במהלך 24 השעות האחרונות, BWORM נסחר בטווח שבין שפל של $ 49.04 לבין שיא של $ 54.45, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BWORMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1,663.45, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 31.58.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BWORM השתנה ב +0.23% במהלך השעה האחרונה, -7.88% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Brain Worms (BWORM) מידע שוק

$ 147.18K
$ 147.18K$ 147.18K

--
----

$ 147.18K
$ 147.18K$ 147.18K

2.95K
2.95K 2.95K

2,950.1149772905364
2,950.1149772905364 2,950.1149772905364

שווי השוק הנוכחי של Brain Worms הוא $ 147.18K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BWORM הוא 2.95K, עם היצע כולל של 2950.1149772905364. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 147.18K.

Brain Worms (BWORM) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Brain Wormsל USDהיה $ -4.28623564673174.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBrain Worms ל USDהיה . $ +4.0919544600.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBrain Worms ל USDהיה $ +21.6350559500.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Brain Wormsל USDהיה $ -0.82605020752741.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -4.28623564673174-7.88%
30 ימים$ +4.0919544600+8.17%
60 ימים$ +21.6350559500+43.22%
90 ימים$ -0.82605020752741-1.62%

מה זהBrain Worms (BWORM)

Brain Worms is an onchain game built on Base, the L2 on Ethereum. It's an ERC-404 token

Brain Worms (BWORM) משאב

האתר הרשמי

Brain Wormsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Brain Worms (BWORM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Brain Worms (BWORM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Brain Worms.

בדוק את Brain Worms תחזית המחיר עכשיו‏!

BWORM למטבעות מקומיים

Brain Worms (BWORM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Brain Worms (BWORM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BWORM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Brain Worms (BWORM)

כמה שווה Brain Worms (BWORM) היום?
החי BWORMהמחיר ב USD הוא 50.06 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BWORM ל USD?
המחיר הנוכחי של BWORM ל USD הוא $ 50.06. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Brain Worms?
שווי השוק של BWORM הוא $ 147.18K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BWORM?
ההיצע במחזור של BWORM הוא 2.95K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BWORM?
‏‏BWORM השיג מחיר שיא (ATH) של 1,663.45 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BWORM?
BWORM ‏‏רשם מחירATL של 31.58 USD.
מהו נפח המסחר של BWORM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BWORM הוא -- USD.
האם BWORM יעלה השנה?
BWORM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BWORM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:08:10 (UTC+8)

Brain Worms (BWORM) עדכונים חשובים מהתעשייה

