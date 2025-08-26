Boshi (BOSHI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00640556$ 0.00640556 $ 0.00640556 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.63% שינוי מחיר (1D) -8.25% שינוי מחיר (7D) -9.49% שינוי מחיר (7D) -9.49%

Boshi (BOSHI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BOSHI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BOSHIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00640556, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BOSHI השתנה ב +0.63% במהלך השעה האחרונה, -8.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Boshi (BOSHI) מידע שוק

שווי שוק $ 87.27K$ 87.27K $ 87.27K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 87.27K$ 87.27K $ 87.27K אספקת מחזור 985.00M 985.00M 985.00M אספקה כוללת 984,998,976.83 984,998,976.83 984,998,976.83

שווי השוק הנוכחי של Boshi הוא $ 87.27K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BOSHI הוא 985.00M, עם היצע כולל של 984998976.83. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 87.27K.