BORT מחיר היום

מחיר BORT (BORT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 39.68% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BORT ל USD הוא $ 0 לכל BORT.

BORT כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 486,035, עם היצע במחזור של 974.00M BORT. ב‑24 השעות האחרונות, BORT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00394343, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BORT נע ב -5.18% בשעה האחרונה ו +17.55% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 295.14K.

BORT (BORT) מידע שוק

שווי שוק $ 486.04K$ 486.04K $ 486.04K נפח (24 שעות) $ 295.14K$ 295.14K $ 295.14K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 499.01K$ 499.01K $ 499.01K אספקת מחזור 974.00M 974.00M 974.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BORT הוא $ 486.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 295.14K. ההיצע במחזור של BORT הוא 974.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 499.01K.