Bork (BORK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00212404$ 0.00212404 $ 0.00212404 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.57% שינוי מחיר (1D) -10.64% שינוי מחיר (7D) -6.10% שינוי מחיר (7D) -6.10%

Bork (BORK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BORK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BORKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00212404, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BORK השתנה ב +0.57% במהלך השעה האחרונה, -10.64% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bork (BORK) מידע שוק

שווי שוק $ 207.99K$ 207.99K $ 207.99K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 207.99K$ 207.99K $ 207.99K אספקת מחזור 9.99B 9.99B 9.99B אספקה כוללת 9,989,567,897.830961 9,989,567,897.830961 9,989,567,897.830961

שווי השוק הנוכחי של Bork הוא $ 207.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BORK הוא 9.99B, עם היצע כולל של 9989567897.830961. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 207.99K.