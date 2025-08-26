BORED (BORED) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.02780629$ 0.02780629 $ 0.02780629 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.08% שינוי מחיר (1D) -8.25% שינוי מחיר (7D) -21.07% שינוי מחיר (7D) -21.07%

BORED (BORED) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BORED נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BOREDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02780629, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BORED השתנה ב +1.08% במהלך השעה האחרונה, -8.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-21.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BORED (BORED) מידע שוק

שווי שוק $ 722.53K$ 722.53K $ 722.53K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 722.53K$ 722.53K $ 722.53K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BORED הוא $ 722.53K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BORED הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 722.53K.