BOOP מחיר היום

מחיר BOOP (BOOP) בזמן אמת היום הוא $ 0.00500889, עם שינוי של 0.06% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BOOP ל USD הוא $ 0.00500889 לכל BOOP.

BOOP כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,568,253, עם היצע במחזור של 312.86M BOOP. ב‑24 השעות האחרונות, BOOP סחר בין $ 0.00498789 (נמוך) ל $ 0.00507454 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.415986, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00498789.

ביצועים לטווח קצר, BOOP נע ב -0.14% בשעה האחרונה ו -0.43% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 31.37K.

BOOP (BOOP) מידע שוק

שווי שוק $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M נפח (24 שעות) $ 31.37K$ 31.37K $ 31.37K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.01M$ 5.01M $ 5.01M אספקת מחזור 312.86M 312.86M 312.86M אספקה כוללת 999,991,115.8084956 999,991,115.8084956 999,991,115.8084956

שווי השוק הנוכחי של BOOP הוא $ 1.57M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 31.37K. ההיצע במחזור של BOOP הוא 312.86M, עם היצע כולל של 999991115.8084956. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.01M.