Boomer (BOOMER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00214209 $ 0.00214209 $ 0.00214209 24 שעות נמוך $ 0.00254578 $ 0.00254578 $ 0.00254578 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00214209$ 0.00214209 $ 0.00214209 גבוה 24 שעות $ 0.00254578$ 0.00254578 $ 0.00254578 שיא כל הזמנים $ 0.061015$ 0.061015 $ 0.061015 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.33% שינוי מחיר (1D) +10.96% שינוי מחיר (7D) -17.81% שינוי מחיר (7D) -17.81%

Boomer (BOOMER) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00237692. במהלך 24 השעות האחרונות, BOOMER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00214209 לבין שיא של $ 0.00254578, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BOOMERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.061015, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BOOMER השתנה ב +1.33% במהלך השעה האחרונה, +10.96% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.81% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Boomer (BOOMER) מידע שוק

שווי שוק $ 2.18M$ 2.18M $ 2.18M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.18M$ 2.18M $ 2.18M אספקת מחזור 926.93M 926.93M 926.93M אספקה כוללת 926,930,222.2296784 926,930,222.2296784 926,930,222.2296784

שווי השוק הנוכחי של Boomer הוא $ 2.18M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BOOMER הוא 926.93M, עם היצע כולל של 926930222.2296784. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.18M.