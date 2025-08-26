BOOKUSD (BUD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.988506 $ 0.988506 $ 0.988506 24 שעות נמוך $ 1.024 $ 1.024 $ 1.024 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.988506$ 0.988506 $ 0.988506 גבוה 24 שעות $ 1.024$ 1.024 $ 1.024 שיא כל הזמנים $ 1.9$ 1.9 $ 1.9 המחיר הנמוך ביותר $ 0.859142$ 0.859142 $ 0.859142 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.11% שינוי מחיר (1D) -1.08% שינוי מחיר (7D) -1.55% שינוי מחיר (7D) -1.55%

BOOKUSD (BUD) המחיר בזמן אמת של הוא $1.008. במהלך 24 השעות האחרונות, BUD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.988506 לבין שיא של $ 1.024, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BUDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.9, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.859142.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BUD השתנה ב -0.11% במהלך השעה האחרונה, -1.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BOOKUSD (BUD) מידע שוק

שווי שוק $ 91.59K$ 91.59K $ 91.59K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 91.59K$ 91.59K $ 91.59K אספקת מחזור 90.94K 90.94K 90.94K אספקה כוללת 90,941.16295623292 90,941.16295623292 90,941.16295623292

שווי השוק הנוכחי של BOOKUSD הוא $ 91.59K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BUD הוא 90.94K, עם היצע כולל של 90941.16295623292. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 91.59K.