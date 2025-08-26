עוד על BUD

BOOKUSD מחיר (BUD)

לא רשום

1 BUD ל USDמחיר חי:

$1.008
$1.008$1.008
-1.00%1D
USD
BOOKUSD (BUD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:38:49 (UTC+8)

BOOKUSD (BUD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.988506
$ 0.988506$ 0.988506
24 שעות נמוך
$ 1.024
$ 1.024$ 1.024
גבוה 24 שעות

$ 0.988506
$ 0.988506$ 0.988506

$ 1.024
$ 1.024$ 1.024

$ 1.9
$ 1.9$ 1.9

$ 0.859142
$ 0.859142$ 0.859142

-0.11%

-1.08%

-1.55%

-1.55%

BOOKUSD (BUD) המחיר בזמן אמת של הוא $1.008. במהלך 24 השעות האחרונות, BUD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.988506 לבין שיא של $ 1.024, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BUDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.9, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.859142.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BUD השתנה ב -0.11% במהלך השעה האחרונה, -1.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.55% ב-7 הימים האחרונים.

BOOKUSD (BUD) מידע שוק

$ 91.59K
$ 91.59K$ 91.59K

--
----

$ 91.59K
$ 91.59K$ 91.59K

90.94K
90.94K 90.94K

90,941.16295623292
90,941.16295623292 90,941.16295623292

שווי השוק הנוכחי של BOOKUSD הוא $ 91.59K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BUD הוא 90.94K, עם היצע כולל של 90941.16295623292. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 91.59K.

BOOKUSD (BUD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של BOOKUSDל USDהיה $ -0.011078423035231.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBOOKUSD ל USDהיה . $ -0.0101263680.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBOOKUSD ל USDהיה $ +0.0462884688.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של BOOKUSDל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.011078423035231-1.08%
30 ימים$ -0.0101263680-1.00%
60 ימים$ +0.0462884688+4.59%
90 ימים$ 0--

מה זהBOOKUSD (BUD)

BUD is a decentralized stablecoin designed to maintain a soft peg to the US Dollar. It is the native stablecoin of the BOOKUSD protocol, a borrowing platform deployed on the BNB Chain. Users can mint BUD by depositing BOOK tokens as collateral, enabling access to on-chain liquidity without needing to sell their assets. The BOOKUSD protocol is a fork of Liquity V1, originally built on Ethereum, but modified to use BOOK—an asset native to the BNB Chain—instead of ETH as collateral. The protocol offers interest-free borrowing and operates with a liquidation mechanism based on collateral ratios and stability pools to maintain system health.

BOOKUSD (BUD) משאב

האתר הרשמי

BOOKUSDתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה BOOKUSD (BUD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BOOKUSD (BUD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BOOKUSD.

בדוק את BOOKUSD תחזית המחיר עכשיו‏!

BUD למטבעות מקומיים

BOOKUSD (BUD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של BOOKUSD (BUD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BUD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על BOOKUSD (BUD)

כמה שווה BOOKUSD (BUD) היום?
החי BUDהמחיר ב USD הוא 1.008 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BUD ל USD?
המחיר הנוכחי של BUD ל USD הוא $ 1.008. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של BOOKUSD?
שווי השוק של BUD הוא $ 91.59K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BUD?
ההיצע במחזור של BUD הוא 90.94K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BUD?
‏‏BUD השיג מחיר שיא (ATH) של 1.9 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BUD?
BUD ‏‏רשם מחירATL של 0.859142 USD.
מהו נפח המסחר של BUD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BUD הוא -- USD.
האם BUD יעלה השנה?
BUD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BUD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:38:49 (UTC+8)

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.