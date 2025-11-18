Bonk Computer Token מחיר היום

מחיר Bonk Computer Token (BCT) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 9.72% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BCT ל USD הוא -- לכל BCT.

Bonk Computer Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 13,821.96, עם היצע במחזור של 999.90M BCT. ב‑24 השעות האחרונות, BCT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BCT נע ב +1.39% בשעה האחרונה ו -40.91% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Bonk Computer Token (BCT) מידע שוק

שווי שוק $ 13.82K$ 13.82K $ 13.82K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.82K$ 13.82K $ 13.82K אספקת מחזור 999.90M 999.90M 999.90M אספקה כוללת 999,895,885.514117 999,895,885.514117 999,895,885.514117

שווי השוק הנוכחי של Bonk Computer Token הוא $ 13.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BCT הוא 999.90M, עם היצע כולל של 999895885.514117. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.82K.