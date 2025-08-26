Bonecoin (BONECOIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00142734$ 0.00142734 $ 0.00142734 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.18% שינוי מחיר (1D) -4.81% שינוי מחיר (7D) +0.12% שינוי מחיר (7D) +0.12%

Bonecoin (BONECOIN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BONECOIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BONECOINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00142734, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BONECOIN השתנה ב +0.18% במהלך השעה האחרונה, -4.81% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.12% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bonecoin (BONECOIN) מידע שוק

שווי שוק $ 110.25K$ 110.25K $ 110.25K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 110.25K$ 110.25K $ 110.25K אספקת מחזור 995.51M 995.51M 995.51M אספקה כוללת 995,509,791.388716 995,509,791.388716 995,509,791.388716

שווי השוק הנוכחי של Bonecoin הוא $ 110.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BONECOIN הוא 995.51M, עם היצע כולל של 995509791.388716. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 110.25K.