BOMET מחיר היום

מחיר BOMET (BOMET) בזמן אמת היום הוא $ 0.00031207, עם שינוי של 4.97% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BOMET ל USD הוא $ 0.00031207 לכל BOMET.

BOMET כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 187,244, עם היצע במחזור של 600.00M BOMET. ב‑24 השעות האחרונות, BOMET סחר בין $ 0.00029691 (נמוך) ל $ 0.00033336 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00193848, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00029691.

ביצועים לטווח קצר, BOMET נע ב +0.42% בשעה האחרונה ו -33.91% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BOMET (BOMET) מידע שוק

שווי שוק $ 187.24K$ 187.24K $ 187.24K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 187.24K$ 187.24K $ 187.24K אספקת מחזור 600.00M 600.00M 600.00M אספקה כוללת 600,000,000.0 600,000,000.0 600,000,000.0

