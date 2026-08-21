BOMB מחיר היום

מחיר BOMB (BOMB) בזמן אמת היום הוא $ 0.221449, עם שינוי של 4.10% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BOMB ל USD הוא $ 0.221449 לכל BOMB.

BOMB כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 187,032, עם היצע במחזור של 844.58K BOMB. ב‑24 השעות האחרונות, BOMB סחר בין $ 0.211388 (נמוך) ל $ 0.224247 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 14.64, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BOMB נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו +17.33% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 42.08.

BOMB (BOMB) מידע שוק

שווי שוק $ 187.03K$ 187.03K $ 187.03K נפח (24 שעות) $ 42.08$ 42.08 $ 42.08 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 192.51K$ 192.51K $ 192.51K אספקת מחזור 844.58K 844.58K 844.58K אספקה כוללת 869,333.0 869,333.0 869,333.0

שווי השוק הנוכחי של BOMB הוא $ 187.03K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 42.08. ההיצע במחזור של BOMB הוא 844.58K, עם היצע כולל של 869333.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 192.51K.