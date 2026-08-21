BOLT on Base מחיר היום

מחיר BOLT on Base (BOLT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.17% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BOLT ל USD הוא $ 0 לכל BOLT.

BOLT on Base כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 63,406, עם היצע במחזור של 955.36M BOLT. ב‑24 השעות האחרונות, BOLT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02438675, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BOLT נע ב +0.98% בשעה האחרונה ו +25.85% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BOLT on Base (BOLT) מידע שוק

שווי שוק $ 63.41K$ 63.41K $ 63.41K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 63.41K$ 63.41K $ 63.41K אספקת מחזור 955.36M 955.36M 955.36M אספקה כוללת 955,358,259.3288466 955,358,259.3288466 955,358,259.3288466

שווי השוק הנוכחי של BOLT on Base הוא $ 63.41K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BOLT הוא 955.36M, עם היצע כולל של 955358259.3288466. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 63.41K.