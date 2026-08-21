Bobina מחיר היום

מחיר Bobina (BOBINA) בזמן אמת היום הוא $ 0.00613513, עם שינוי של 3.85% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BOBINA ל USD הוא $ 0.00613513 לכל BOBINA.

Bobina כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 61,359, עם היצע במחזור של 10.00M BOBINA. ב‑24 השעות האחרונות, BOBINA סחר בין $ 0.00586918 (נמוך) ל $ 0.00634699 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01022839, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00454648.

ביצועים לטווח קצר, BOBINA נע ב +0.12% בשעה האחרונה ו -5.71% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 307.89.

Bobina (BOBINA) מידע שוק

שווי שוק $ 61.36K$ 61.36K $ 61.36K נפח (24 שעות) $ 307.89$ 307.89 $ 307.89 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 61.36K$ 61.36K $ 61.36K אספקת מחזור 10.00M 10.00M 10.00M אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bobina הוא $ 61.36K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 307.89. ההיצע במחזור של BOBINA הוא 10.00M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 61.36K.