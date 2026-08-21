Boardwalk מחיר היום

מחיר Boardwalk (BWLK) בזמן אמת היום הוא $ 0.332061, עם שינוי של 0.50% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BWLK ל USD הוא $ 0.332061 לכל BWLK.

Boardwalk כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 992,681, עם היצע במחזור של 2.99M BWLK. ב‑24 השעות האחרונות, BWLK סחר בין $ 0.329777 (נמוך) ל $ 0.345474 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.361851, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.259596.

ביצועים לטווח קצר, BWLK נע ב +0.28% בשעה האחרונה ו +6.05% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 983.35.

Boardwalk (BWLK) מידע שוק

שווי שוק $ 992.68K$ 992.68K $ 992.68K נפח (24 שעות) $ 983.35$ 983.35 $ 983.35 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 992.68K$ 992.68K $ 992.68K אספקת מחזור 2.99M 2.99M 2.99M אספקה כוללת 2,989,774.9621563894 2,989,774.9621563894 2,989,774.9621563894

שווי השוק הנוכחי של Boardwalk הוא $ 992.68K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 983.35. ההיצע במחזור של BWLK הוא 2.99M, עם היצע כולל של 2989774.9621563894. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 992.68K.