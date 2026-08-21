BNB SUPER CYCLE מחיר היום

מחיר BNB SUPER CYCLE (BSC) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.46% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BSC ל USD הוא $ 0 לכל BSC.

BNB SUPER CYCLE כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 19,690.11, עם היצע במחזור של 1.00B BSC. ב‑24 השעות האחרונות, BSC סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BSC נע ב +0.33% בשעה האחרונה ו +11.38% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BNB SUPER CYCLE (BSC) מידע שוק

שווי שוק $ 19.69K$ 19.69K $ 19.69K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 19.69K$ 19.69K $ 19.69K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BNB SUPER CYCLE הוא $ 19.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BSC הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.69K.