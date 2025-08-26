עוד על BNBCARD

BNBCARD מידע על מחיר

BNBCARD אתר רשמי

BNBCARD טוקניומיקה

BNBCARD תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

BNB Card סֵמֶל

BNB Card מחיר (BNBCARD)

לא רשום

1 BNBCARD ל USDמחיר חי:

$0.00259278
$0.00259278$0.00259278
-6.60%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
BNB Card (BNBCARD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:11:11 (UTC+8)

BNB Card (BNBCARD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00255771
$ 0.00255771$ 0.00255771
24 שעות נמוך
$ 0.00319915
$ 0.00319915$ 0.00319915
גבוה 24 שעות

$ 0.00255771
$ 0.00255771$ 0.00255771

$ 0.00319915
$ 0.00319915$ 0.00319915

$ 0.01981881
$ 0.01981881$ 0.01981881

$ 0
$ 0$ 0

+0.29%

-6.62%

-16.53%

-16.53%

BNB Card (BNBCARD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00259278. במהלך 24 השעות האחרונות, BNBCARD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00255771 לבין שיא של $ 0.00319915, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BNBCARDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01981881, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BNBCARD השתנה ב +0.29% במהלך השעה האחרונה, -6.62% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.53% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BNB Card (BNBCARD) מידע שוק

$ 2.56M
$ 2.56M$ 2.56M

--
----

$ 2.56M
$ 2.56M$ 2.56M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BNB Card הוא $ 2.56M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BNBCARD הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.56M.

BNB Card (BNBCARD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של BNB Cardל USDהיה $ -0.000183843162274506.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBNB Card ל USDהיה . $ +0.0022143310.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBNB Card ל USDהיה $ +0.0013042539.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של BNB Cardל USDהיה $ +0.0010948994798491154.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000183843162274506-6.62%
30 ימים$ +0.0022143310+85.40%
60 ימים$ +0.0013042539+50.30%
90 ימים$ +0.0010948994798491154+73.10%

מה זהBNB Card (BNBCARD)

BNBCard is a memecoin on BSC. It was deployed because of the trending of https://bnb-card.vercel.app/. Even the cofounder of Binance He Yi has engaged with the BNB card. We have the unique narrative and most of the Chinese community and KOLs have shown interested in BNB Card. We have reached 30m+ trading volume in less than 20h. It was launched 20h ago (18th April) and CTOed by some Chinese holders. The community has planned for Twitter raiding and spaces along with meme contest. Also we have entered $4.4M Binance Liquidity Pool Support competition currently ranked as no.1.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

BNB Card (BNBCARD) משאב

האתר הרשמי

BNB Cardתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה BNB Card (BNBCARD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BNB Card (BNBCARD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BNB Card.

בדוק את BNB Card תחזית המחיר עכשיו‏!

BNBCARD למטבעות מקומיים

BNB Card (BNBCARD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של BNB Card (BNBCARD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BNBCARD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על BNB Card (BNBCARD)

כמה שווה BNB Card (BNBCARD) היום?
החי BNBCARDהמחיר ב USD הוא 0.00259278 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BNBCARD ל USD?
המחיר הנוכחי של BNBCARD ל USD הוא $ 0.00259278. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של BNB Card?
שווי השוק של BNBCARD הוא $ 2.56M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BNBCARD?
ההיצע במחזור של BNBCARD הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BNBCARD?
‏‏BNBCARD השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01981881 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BNBCARD?
BNBCARD ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BNBCARD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BNBCARD הוא -- USD.
האם BNBCARD יעלה השנה?
BNBCARD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BNBCARD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:11:11 (UTC+8)

BNB Card (BNBCARD) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.