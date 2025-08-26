BNB Card (BNBCARD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00255771 $ 0.00255771 $ 0.00255771 24 שעות נמוך $ 0.00319915 $ 0.00319915 $ 0.00319915 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00255771$ 0.00255771 $ 0.00255771 גבוה 24 שעות $ 0.00319915$ 0.00319915 $ 0.00319915 שיא כל הזמנים $ 0.01981881$ 0.01981881 $ 0.01981881 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.29% שינוי מחיר (1D) -6.62% שינוי מחיר (7D) -16.53% שינוי מחיר (7D) -16.53%

BNB Card (BNBCARD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00259278. במהלך 24 השעות האחרונות, BNBCARD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00255771 לבין שיא של $ 0.00319915, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BNBCARDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01981881, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BNBCARD השתנה ב +0.29% במהלך השעה האחרונה, -6.62% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.53% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BNB Card (BNBCARD) מידע שוק

שווי שוק $ 2.56M$ 2.56M $ 2.56M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.56M$ 2.56M $ 2.56M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BNB Card הוא $ 2.56M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BNBCARD הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.56M.