BluffCat (BLUFF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00049376$ 0.00049376 $ 0.00049376 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00002994$ 0.00002994 $ 0.00002994 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

BluffCat (BLUFF) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00003742. במהלך 24 השעות האחרונות, BLUFF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BLUFFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00049376, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00002994.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BLUFF השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BluffCat (BLUFF) מידע שוק

שווי שוק $ 37.42K$ 37.42K $ 37.42K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 37.42K$ 37.42K $ 37.42K אספקת מחזור 999.95M 999.95M 999.95M אספקה כוללת 999,949,956.713196 999,949,956.713196 999,949,956.713196

שווי השוק הנוכחי של BluffCat הוא $ 37.42K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BLUFF הוא 999.95M, עם היצע כולל של 999949956.713196. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 37.42K.