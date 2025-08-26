Blueberry (BLB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך $ 0.00162075
גבוה 24 שעות $ 0.00173055
שיא כל הזמנים $ 0.01175792
המחיר הנמוך ביותר $ 0
שינוי מחיר (שעה אחת) +0.73%
שינוי מחיר (1D) -3.38%
שינוי מחיר (7D) -15.39%

Blueberry (BLB) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00164538. במהלך 24 השעות האחרונות, BLB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00162075 לבין שיא של $ 0.00173055, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BLBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01175792, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BLB השתנה ב +0.73% במהלך השעה האחרונה, -3.38% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Blueberry (BLB) מידע שוק

שווי שוק $ 394.28K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.63M
אספקת מחזור 241.82M
אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Blueberry הוא $ 394.28K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BLB הוא 241.82M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.63M.