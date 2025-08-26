Blue Chip (BLUECHIP) מידע על מחיר (USD)

Blue Chip (BLUECHIP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BLUECHIP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00109438, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BLUECHIPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01671127, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BLUECHIP השתנה ב -1.70% במהלך השעה האחרונה, -25.90% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-57.73% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Blue Chip (BLUECHIP) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Blue Chip הוא $ 811.29K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BLUECHIP הוא 999.54M, עם היצע כולל של 999538750.747576. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 811.29K.