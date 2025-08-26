עוד על BLUECHIP

Blue Chip סֵמֶל

Blue Chip מחיר (BLUECHIP)

$0.00081166
-25.80%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
Blue Chip (BLUECHIP) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:30:41 (UTC+8)

Blue Chip (BLUECHIP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
24 שעות נמוך
$ 0.00109438
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0.00109438
$ 0.01671127
$ 0
-1.70%

-25.90%

-57.73%

-57.73%

Blue Chip (BLUECHIP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BLUECHIP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00109438, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BLUECHIPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01671127, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BLUECHIP השתנה ב -1.70% במהלך השעה האחרונה, -25.90% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-57.73% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Blue Chip (BLUECHIP) מידע שוק

$ 811.29K
--
$ 811.29K
999.54M
999,538,750.747576
שווי השוק הנוכחי של Blue Chip הוא $ 811.29K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BLUECHIP הוא 999.54M, עם היצע כולל של 999538750.747576. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 811.29K.

Blue Chip (BLUECHIP) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Blue Chipל USDהיה $ -0.000283498208802832.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBlue Chip ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBlue Chip ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Blue Chipל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000283498208802832-25.90%
30 ימים$ 0-92.66%
60 ימים$ 0--
90 ימים$ 0--

מה זהBlue Chip (BLUECHIP)

Blue Chip (BLUECHIP) משאב

האתר הרשמי

Blue Chipתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Blue Chip (BLUECHIP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Blue Chip (BLUECHIP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Blue Chip.

בדוק את Blue Chip תחזית המחיר עכשיו‏!

BLUECHIP למטבעות מקומיים

Blue Chip (BLUECHIP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Blue Chip (BLUECHIP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BLUECHIP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Blue Chip (BLUECHIP)

כמה שווה Blue Chip (BLUECHIP) היום?
החי BLUECHIPהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BLUECHIP ל USD?
המחיר הנוכחי של BLUECHIP ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Blue Chip?
שווי השוק של BLUECHIP הוא $ 811.29K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BLUECHIP?
ההיצע במחזור של BLUECHIP הוא 999.54M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BLUECHIP?
‏‏BLUECHIP השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01671127 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BLUECHIP?
BLUECHIP ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BLUECHIP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BLUECHIP הוא -- USD.
האם BLUECHIP יעלה השנה?
BLUECHIP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BLUECHIP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:30:41 (UTC+8)

Blue Chip (BLUECHIP) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

