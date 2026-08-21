BLUB מחיר היום

מחיר BLUB (BLUB) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 18.44% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BLUB ל USD הוא $ 0 לכל BLUB.

BLUB כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,022,603, עם היצע במחזור של 420.69T BLUB. ב‑24 השעות האחרונות, BLUB סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BLUB נע ב +0.88% בשעה האחרונה ו +32.23% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BLUB (BLUB) מידע שוק

שווי שוק $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M אספקת מחזור 420.69T 420.69T 420.69T אספקה כוללת 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BLUB הוא $ 1.02M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BLUB הוא 420.69T, עם היצע כולל של 420690000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.02M.