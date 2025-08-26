Blu ($BLU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0
24 שעות נמוך $ 0
גבוה 24 שעות $ 0
שיא כל הזמנים $ 0.00214781
המחיר הנמוך ביותר $ 0
שינוי מחיר (שעה אחת) -2.66%
שינוי מחיר (1D) -5.15%
שינוי מחיר (7D) -3.97%

Blu ($BLU) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $BLU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $BLUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00214781, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $BLU השתנה ב -2.66% במהלך השעה האחרונה, -5.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.97% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Blu ($BLU) מידע שוק

שווי שוק $ 14.60K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.60K
אספקת מחזור 1.00B
אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Blu הוא $ 14.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $BLU הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.60K.