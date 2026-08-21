BloxAPI מחיר היום

מחיר BloxAPI (BLOXX) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 13.27% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BLOXX ל USD הוא $ 0 לכל BLOXX.

BloxAPI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 158,451, עם היצע במחזור של 999.98M BLOXX. ב‑24 השעות האחרונות, BLOXX סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0014018, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BLOXX נע ב +1.13% בשעה האחרונה ו +11.70% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 10.52K.

BloxAPI (BLOXX) מידע שוק

שווי שוק $ 158.45K$ 158.45K $ 158.45K נפח (24 שעות) $ 10.52K$ 10.52K $ 10.52K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 158.45K$ 158.45K $ 158.45K אספקת מחזור 999.98M 999.98M 999.98M אספקה כוללת 999,980,010.331751 999,980,010.331751 999,980,010.331751

שווי השוק הנוכחי של BloxAPI הוא $ 158.45K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 10.52K. ההיצע במחזור של BLOXX הוא 999.98M, עם היצע כולל של 999980010.331751. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 158.45K.