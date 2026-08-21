Blocktronics מחיר היום

מחיר Blocktronics (BLOCKTRONICS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.45% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BLOCKTRONICS ל USD הוא $ 0 לכל BLOCKTRONICS.

Blocktronics כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 420,065, עם היצע במחזור של 100.00B BLOCKTRONICS. ב‑24 השעות האחרונות, BLOCKTRONICS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BLOCKTRONICS נע ב -- בשעה האחרונה ו +28.24% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Blocktronics (BLOCKTRONICS) מידע שוק

שווי שוק $ 420.07K$ 420.07K $ 420.07K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 420.07K$ 420.07K $ 420.07K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Blocktronics הוא $ 420.07K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BLOCKTRONICS הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 420.07K.