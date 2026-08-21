BlockDAG מחיר היום

מחיר BlockDAG (BDAG) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.15% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BDAG ל USD הוא $ 0 לכל BDAG.

BlockDAG כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,837,500, עם היצע במחזור של 90.71B BDAG. ב‑24 השעות האחרונות, BDAG סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.09374, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BDAG נע ב +1.35% בשעה האחרונה ו -28.49% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BlockDAG (BDAG) מידע שוק

שווי שוק $ 1.84M$ 1.84M $ 1.84M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.11M$ 2.11M $ 2.11M אספקת מחזור 90.71B 90.71B 90.71B אספקה כוללת 104,272,023,256.0 104,272,023,256.0 104,272,023,256.0

שווי השוק הנוכחי של BlockDAG הוא $ 1.84M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BDAG הוא 90.71B, עם היצע כולל של 104272023256.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.11M.