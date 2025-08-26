BlockCycle (BLOC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.49% שינוי מחיר (1D) -0.49% שינוי מחיר (7D) +3.79% שינוי מחיר (7D) +3.79%

BlockCycle (BLOC) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BLOC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BLOCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BLOC השתנה ב -0.49% במהלך השעה האחרונה, -0.49% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BlockCycle (BLOC) מידע שוק

שווי שוק $ 11.93K$ 11.93K $ 11.93K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.93K$ 11.93K $ 11.93K אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,999,997.0 999,999,997.0 999,999,997.0

שווי השוק הנוכחי של BlockCycle הוא $ 11.93K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BLOC הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999999997.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.93K.