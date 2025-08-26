Blockchain Web Services (BWS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0.00100273 $ 0.00100273 $ 0.00100273 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0.00100273$ 0.00100273 $ 0.00100273 שיא כל הזמנים $ 0.02443105$ 0.02443105 $ 0.02443105 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.50% שינוי מחיר (1D) -3.67% שינוי מחיר (7D) -5.65% שינוי מחיר (7D) -5.65%

Blockchain Web Services (BWS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BWS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00100273, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BWSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02443105, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BWS השתנה ב +0.50% במהלך השעה האחרונה, -3.67% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.65% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Blockchain Web Services (BWS) מידע שוק

שווי שוק $ 96.39K$ 96.39K $ 96.39K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 96.39K$ 96.39K $ 96.39K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Blockchain Web Services הוא $ 96.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BWS הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 96.39K.