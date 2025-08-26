blockbank (BBANK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.647433$ 0.647433 $ 0.647433 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -10.31% שינוי מחיר (7D) +10.53% שינוי מחיר (7D) +10.53%

blockbank (BBANK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BBANK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BBANKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.647433, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BBANK השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -10.31% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+10.53% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

blockbank (BBANK) מידע שוק

שווי שוק $ 34.96K$ 34.96K $ 34.96K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 35.51K$ 35.51K $ 35.51K אספקת מחזור 393.85M 393.85M 393.85M אספקה כוללת 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של blockbank הוא $ 34.96K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BBANK הוא 393.85M, עם היצע כולל של 400000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 35.51K.