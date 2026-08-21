Blendr Network מחיר היום

מחיר Blendr Network (BLENDR) בזמן אמת היום הוא $ 0.0013168, עם שינוי של 2.83% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BLENDR ל USD הוא $ 0.0013168 לכל BLENDR.

Blendr Network כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 52,858, עם היצע במחזור של 40.16M BLENDR. ב‑24 השעות האחרונות, BLENDR סחר בין $ 0.00126499 (נמוך) ל $ 0.00132558 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 4.31, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BLENDR נע ב +0.42% בשעה האחרונה ו +19.64% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 11.90.

Blendr Network (BLENDR) מידע שוק

שווי שוק $ 52.86K$ 52.86K $ 52.86K נפח (24 שעות) $ 11.90$ 11.90 $ 11.90 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 55.28K$ 55.28K $ 55.28K אספקת מחזור 40.16M 40.16M 40.16M אספקה כוללת 42,000,000.0 42,000,000.0 42,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Blendr Network הוא $ 52.86K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 11.90. ההיצע במחזור של BLENDR הוא 40.16M, עם היצע כולל של 42000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 55.28K.