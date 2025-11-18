Blade מחיר היום

מחיר Blade (BLADE) בזמן אמת היום הוא $ 0.01412729, עם שינוי של 7.34% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BLADE ל USD הוא $ 0.01412729 לכל BLADE.

Blade כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 71,312, עם היצע במחזור של 5.05M BLADE. ב‑24 השעות האחרונות, BLADE סחר בין $ 0.01391158 (נמוך) ל $ 0.01524589 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.702613, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00579944.

ביצועים לטווח קצר, BLADE נע ב +0.31% בשעה האחרונה ו +20.59% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Blade (BLADE) מידע שוק

שווי שוק $ 71.31K$ 71.31K $ 71.31K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M אספקת מחזור 5.05M 5.05M 5.05M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

