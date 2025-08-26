BlackWork (BLWK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00006818 24 שעות נמוך $ 0.00007184 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00032967 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00006294 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.08% שינוי מחיר (1D) -3.41% שינוי מחיר (7D) +2.17%

BlackWork (BLWK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00006918. במהלך 24 השעות האחרונות, BLWK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00006818 לבין שיא של $ 0.00007184, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BLWKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00032967, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00006294.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BLWK השתנה ב -0.08% במהלך השעה האחרונה, -3.41% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BlackWork (BLWK) מידע שוק

שווי שוק $ 43.92K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 43.92K אספקת מחזור 634.90M אספקה כוללת 634,901,811.9187647

שווי השוק הנוכחי של BlackWork הוא $ 43.92K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BLWK הוא 634.90M, עם היצע כולל של 634901811.9187647. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 43.92K.