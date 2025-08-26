עוד על BLWK

BLWK מידע על מחיר

BLWK מסמך לבן

BLWK אתר רשמי

BLWK טוקניומיקה

BLWK תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

BlackWork סֵמֶל

BlackWork מחיר (BLWK)

לא רשום

1 BLWK ל USDמחיר חי:

--
----
-3.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
BlackWork (BLWK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:28:30 (UTC+8)

BlackWork (BLWK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00006818
$ 0.00006818$ 0.00006818
24 שעות נמוך
$ 0.00007184
$ 0.00007184$ 0.00007184
גבוה 24 שעות

$ 0.00006818
$ 0.00006818$ 0.00006818

$ 0.00007184
$ 0.00007184$ 0.00007184

$ 0.00032967
$ 0.00032967$ 0.00032967

$ 0.00006294
$ 0.00006294$ 0.00006294

-0.08%

-3.41%

+2.17%

+2.17%

BlackWork (BLWK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00006918. במהלך 24 השעות האחרונות, BLWK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00006818 לבין שיא של $ 0.00007184, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BLWKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00032967, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00006294.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BLWK השתנה ב -0.08% במהלך השעה האחרונה, -3.41% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BlackWork (BLWK) מידע שוק

$ 43.92K
$ 43.92K$ 43.92K

--
----

$ 43.92K
$ 43.92K$ 43.92K

634.90M
634.90M 634.90M

634,901,811.9187647
634,901,811.9187647 634,901,811.9187647

שווי השוק הנוכחי של BlackWork הוא $ 43.92K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BLWK הוא 634.90M, עם היצע כולל של 634901811.9187647. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 43.92K.

BlackWork (BLWK) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של BlackWorkל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBlackWork ל USDהיה . $ -0.0000052795.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBlackWork ל USDהיה $ -0.0000160255.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של BlackWorkל USDהיה $ -0.00004904955096207632.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-3.41%
30 ימים$ -0.0000052795-7.63%
60 ימים$ -0.0000160255-23.16%
90 ימים$ -0.00004904955096207632-41.48%

מה זהBlackWork (BLWK)

BLACKWORK is a crypto meme token that has taken the Binance Smart Chain (BSC) network by storm. Named after the infamous internet meme $BLACKWORK, this token has gained a huge following in the crypto community due to its unique and fun nature. In the heart of the blockchain revolution, where memes meet markets and culture drives capital, one name rises — BLACKWORK ($BLWK). It’s not just a meme. It’s a movement. It’s art, it’s alpha, it’s attitude. It tells the story of patience, belief, and digital community — all wrapped in one collectible masterpiece

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

BlackWork (BLWK) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

BlackWorkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה BlackWork (BLWK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BlackWork (BLWK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BlackWork.

בדוק את BlackWork תחזית המחיר עכשיו‏!

BLWK למטבעות מקומיים

BlackWork (BLWK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של BlackWork (BLWK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BLWK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על BlackWork (BLWK)

כמה שווה BlackWork (BLWK) היום?
החי BLWKהמחיר ב USD הוא 0.00006918 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BLWK ל USD?
המחיר הנוכחי של BLWK ל USD הוא $ 0.00006918. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של BlackWork?
שווי השוק של BLWK הוא $ 43.92K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BLWK?
ההיצע במחזור של BLWK הוא 634.90M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BLWK?
‏‏BLWK השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00032967 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BLWK?
BLWK ‏‏רשם מחירATL של 0.00006294 USD.
מהו נפח המסחר של BLWK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BLWK הוא -- USD.
האם BLWK יעלה השנה?
BLWK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BLWK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:28:30 (UTC+8)

BlackWork (BLWK) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.