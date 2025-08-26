BlackPool (BPT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.02588768 $ 0.02588768 $ 0.02588768 24 שעות נמוך $ 0.02845388 $ 0.02845388 $ 0.02845388 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.02588768$ 0.02588768 $ 0.02588768 גבוה 24 שעות $ 0.02845388$ 0.02845388 $ 0.02845388 שיא כל הזמנים $ 19.73$ 19.73 $ 19.73 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00960459$ 0.00960459 $ 0.00960459 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.32% שינוי מחיר (1D) -7.57% שינוי מחיר (7D) -0.05% שינוי מחיר (7D) -0.05%

BlackPool (BPT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02605747. במהלך 24 השעות האחרונות, BPT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02588768 לבין שיא של $ 0.02845388, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BPTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 19.73, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00960459.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BPT השתנה ב +0.32% במהלך השעה האחרונה, -7.57% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BlackPool (BPT) מידע שוק

שווי שוק $ 488.15K$ 488.15K $ 488.15K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M אספקת מחזור 18.73M 18.73M 18.73M אספקה כוללת 52,000,000.0 52,000,000.0 52,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BlackPool הוא $ 488.15K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BPT הוא 18.73M, עם היצע כולל של 52000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.35M.