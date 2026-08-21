Black Mirror מחיר היום

מחיר Black Mirror (MIRROR) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MIRROR ל USD הוא $ 0 לכל MIRROR.

Black Mirror כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 172,434, עם היצע במחזור של 1.00B MIRROR. ב‑24 השעות האחרונות, MIRROR סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.084403, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MIRROR נע ב -- בשעה האחרונה ו -0.14% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 3.76.

Black Mirror (MIRROR) מידע שוק

שווי שוק $ 172.43K$ 172.43K $ 172.43K נפח (24 שעות) $ 3.76$ 3.76 $ 3.76 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 172.43K$ 172.43K $ 172.43K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Black Mirror הוא $ 172.43K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.76. ההיצע במחזור של MIRROR הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 172.43K.