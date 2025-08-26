עוד על ANGLERFISH

Black Devil סֵמֶל

Black Devil מחיר (ANGLERFISH)

1 ANGLERFISH ל USDמחיר חי:

--
----
-13.10%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
Black Devil (ANGLERFISH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:05:47 (UTC+8)

Black Devil (ANGLERFISH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00936291
$ 0.00936291$ 0.00936291

$ 0
$ 0$ 0

-0.58%

-13.14%

-9.79%

-9.79%

Black Devil (ANGLERFISH) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ANGLERFISH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ANGLERFISHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00936291, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ANGLERFISH השתנה ב -0.58% במהלך השעה האחרונה, -13.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Black Devil (ANGLERFISH) מידע שוק

$ 82.55K
$ 82.55K$ 82.55K

--
----

$ 82.55K
$ 82.55K$ 82.55K

999.32M
999.32M 999.32M

999,318,207.732789
999,318,207.732789 999,318,207.732789

שווי השוק הנוכחי של Black Devil הוא $ 82.55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ANGLERFISH הוא 999.32M, עם היצע כולל של 999318207.732789. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 82.55K.

Black Devil (ANGLERFISH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Black Devilל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBlack Devil ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBlack Devil ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Black Devilל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-13.14%
30 ימים$ 0-22.95%
60 ימים$ 0-29.32%
90 ימים$ 0--

מה זהBlack Devil (ANGLERFISH)

An anglerfish was spotted surfacing in Tenerife this week. This was reportedly the first time the six-inch deep-sea dweller had been observed so close to the surface. Unfortunately, the tiny "sea devil" didn't survive its ascent, but its brief appearance still left scientists in awe. A Community formed and made a tribute token. Different people with different skills have come together to make it what it is now.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Black Devil (ANGLERFISH) משאב

האתר הרשמי

Black Devilתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Black Devil (ANGLERFISH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Black Devil (ANGLERFISH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Black Devil.

בדוק את Black Devil תחזית המחיר עכשיו‏!

ANGLERFISH למטבעות מקומיים

Black Devil (ANGLERFISH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Black Devil (ANGLERFISH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ANGLERFISH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Black Devil (ANGLERFISH)

כמה שווה Black Devil (ANGLERFISH) היום?
החי ANGLERFISHהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ANGLERFISH ל USD?
המחיר הנוכחי של ANGLERFISH ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Black Devil?
שווי השוק של ANGLERFISH הוא $ 82.55K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ANGLERFISH?
ההיצע במחזור של ANGLERFISH הוא 999.32M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ANGLERFISH?
‏‏ANGLERFISH השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00936291 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ANGLERFISH?
ANGLERFISH ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של ANGLERFISH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ANGLERFISH הוא -- USD.
האם ANGLERFISH יעלה השנה?
ANGLERFISH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ANGLERFISH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:05:47 (UTC+8)

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.