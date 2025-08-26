Black Devil (ANGLERFISH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00936291$ 0.00936291 $ 0.00936291 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.58% שינוי מחיר (1D) -13.14% שינוי מחיר (7D) -9.79% שינוי מחיר (7D) -9.79%

Black Devil (ANGLERFISH) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ANGLERFISH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ANGLERFISHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00936291, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ANGLERFISH השתנה ב -0.58% במהלך השעה האחרונה, -13.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Black Devil (ANGLERFISH) מידע שוק

שווי שוק $ 82.55K$ 82.55K $ 82.55K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 82.55K$ 82.55K $ 82.55K אספקת מחזור 999.32M 999.32M 999.32M אספקה כוללת 999,318,207.732789 999,318,207.732789 999,318,207.732789

שווי השוק הנוכחי של Black Devil הוא $ 82.55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ANGLERFISH הוא 999.32M, עם היצע כולל של 999318207.732789. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 82.55K.