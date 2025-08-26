BITT (BITT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0.00763425 $ 0.00763425 $ 0.00763425 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0.00763425$ 0.00763425 $ 0.00763425 שיא כל הזמנים $ 0.652968$ 0.652968 $ 0.652968 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.24% שינוי מחיר (1D) +4.21% שינוי מחיר (7D) +16.54% שינוי מחיר (7D) +16.54%

BITT (BITT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BITT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00763425, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BITTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.652968, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BITT השתנה ב -0.24% במהלך השעה האחרונה, +4.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+16.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BITT (BITT) מידע שוק

שווי שוק $ 1.60K$ 1.60K $ 1.60K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.92K$ 6.92K $ 6.92K אספקת מחזור 9.70M 9.70M 9.70M אספקה כוללת 42,000,000.0 42,000,000.0 42,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BITT הוא $ 1.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BITT הוא 9.70M, עם היצע כולל של 42000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.92K.