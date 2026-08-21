Bitsota מחיר היום

מחיר Bitsota (SN94) בזמן אמת היום הוא $ 0.767765, עם שינוי של 4.20% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SN94 ל USD הוא $ 0.767765 לכל SN94.

Bitsota כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,173,320, עם היצע במחזור של 1.53M SN94. ב‑24 השעות האחרונות, SN94 סחר בין $ 0.683143 (נמוך) ל $ 0.768014 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 3.09, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00716169.

ביצועים לטווח קצר, SN94 נע ב +0.70% בשעה האחרונה ו +14.87% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 72.97K.

Bitsota (SN94) מידע שוק

שווי שוק $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M נפח (24 שעות) $ 72.97K$ 72.97K $ 72.97K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M אספקת מחזור 1.53M 1.53M 1.53M אספקה כוללת 1,530,374.81201479 1,530,374.81201479 1,530,374.81201479

שווי השוק הנוכחי של Bitsota הוא $ 1.17M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 72.97K. ההיצע במחזור של SN94 הוא 1.53M, עם היצע כולל של 1530374.81201479. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.17M.