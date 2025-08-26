BitSong (BTSG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00288093 $ 0.00288093 $ 0.00288093 24 שעות נמוך $ 0.00308119 $ 0.00308119 $ 0.00308119 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00288093$ 0.00288093 $ 0.00288093 גבוה 24 שעות $ 0.00308119$ 0.00308119 $ 0.00308119 שיא כל הזמנים $ 0.670388$ 0.670388 $ 0.670388 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.09% שינוי מחיר (1D) -5.48% שינוי מחיר (7D) -13.58% שינוי מחיר (7D) -13.58%

BitSong (BTSG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00289038. במהלך 24 השעות האחרונות, BTSG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00288093 לבין שיא של $ 0.00308119, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BTSGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.670388, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BTSG השתנה ב +0.09% במהלך השעה האחרונה, -5.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BitSong (BTSG) מידע שוק

שווי שוק $ 348.25K$ 348.25K $ 348.25K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 352.22K$ 352.22K $ 352.22K אספקת מחזור 120.49M 120.49M 120.49M אספקה כוללת 121,860,709.39 121,860,709.39 121,860,709.39

שווי השוק הנוכחי של BitSong הוא $ 348.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BTSG הוא 120.49M, עם היצע כולל של 121860709.39. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 352.22K.