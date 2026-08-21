BitShiba מחיר היום

מחיר BitShiba (SHIBA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.58% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SHIBA ל USD הוא $ 0 לכל SHIBA.

BitShiba כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 244,566, עם היצע במחזור של 1,000.00T SHIBA. ב‑24 השעות האחרונות, SHIBA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SHIBA נע ב +0.31% בשעה האחרונה ו +8.52% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BitShiba (SHIBA) מידע שוק

שווי שוק $ 244.57K$ 244.57K $ 244.57K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 244.57K$ 244.57K $ 244.57K אספקת מחזור 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T אספקה כוללת 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

שווי השוק הנוכחי של BitShiba הוא $ 244.57K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHIBA הוא 1,000.00T, עם היצע כולל של 1.0e+15. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 244.57K.