Bitrock מחיר היום

מחיר Bitrock (BROCK) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.94% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BROCK ל USD הוא $ 0 לכל BROCK.

Bitrock כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 19,546.79, עם היצע במחזור של 100.00M BROCK. ב‑24 השעות האחרונות, BROCK סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.314314, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BROCK נע ב +0.42% בשעה האחרונה ו +27.18% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 21.87.

Bitrock (BROCK) מידע שוק

שווי שוק $ 19.55K$ 19.55K $ 19.55K נפח (24 שעות) $ 21.87$ 21.87 $ 21.87 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 19.55K$ 19.55K $ 19.55K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bitrock הוא $ 19.55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 21.87. ההיצע במחזור של BROCK הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.55K.