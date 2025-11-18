BitcoinZK מחיר היום

מחיר BitcoinZK (ZYRA) בזמן אמת היום הוא $ 0.00950357, עם שינוי של 20.79% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ZYRA ל USD הוא $ 0.00950357 לכל ZYRA.

BitcoinZK כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,375,892, עם היצע במחזור של 250.00M ZYRA. ב‑24 השעות האחרונות, ZYRA סחר בין $ 0.00952492 (נמוך) ל $ 0.01199866 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.167321, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00952492.

ביצועים לטווח קצר, ZYRA נע ב -3.40% בשעה האחרונה ו -40.73% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BitcoinZK (ZYRA) מידע שוק

שווי שוק $ 2.38M$ 2.38M $ 2.38M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.50M$ 9.50M $ 9.50M אספקת מחזור 250.00M 250.00M 250.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BitcoinZK הוא $ 2.38M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZYRA הוא 250.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.50M.